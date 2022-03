Foo Fighters cancela show no Lollapalooza Brasil após morte do baterista Taylor Hawkins

Banda cancelou toda a turnê que realizaria na América do Sul; organizadores do festival estudam se colocarão ou não outra atração no lugar da banda

Reprodução/Instagram/foofighters Foo Fighters não irá mais se apresentar no Lollapalooza Brasil 2022



O show do Foo Fighters que aconteceria no domingo, 27, no Lollapalooza Brasil 2022 está cancelado. O anúncio foi feito neste sábado, 26, após a morte de Taylor Hawkins. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do festival explicou que a banda cancelou toda a turnê que realizaria na América do Sul. Os organizadores do evento ainda estão estudando se colocarão ou não outra atração no horário do show que seria do Foo Fighters. O músico de 50 anos foi encontrado morto em um quarto de hotel em Bogotá, Colômbia, na última sexta-feira, 25. A causa da morte está sendo investigada pela polícia. A banda americana de rock era a atração principal do festival no domingo e encerraria o line-up do evento. Ao anunciar a morte do baterista, o grupo declarou nas redes sociais: “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda do nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e sua risada contagiante irá viver conosco para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família e nós esperamos privacidade para tratar esse momento com respeito”. Hawkins foi homenageado por vários artistas e a cantora Miley Cyrus, que se apresenta neste sábado no Lollapalooza, afirmou que seu show no festival será dedicado ao baterista.