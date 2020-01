Após música vazar, Lady Gaga brinca com meme: ‘Vocês podem parar?’

Divulgação Lady Gaga fez piada com vazamento de sua música



Lady Gaga quebrou o silêncio após a sua música inédita, chamada “Stupid Love”, vazar na internet. Em sua conta no Twitter, a cantora compartilhou uma foto em que uma pessoa com máscara de ski aparece ouvindo uma música.

“Vocês podem parar?”, brincou na legenda a estrela. A repercussão da faixa foi muito positiva na internet, com fãs exaltando a novidade – apesar de não se ter ideia da data do lançamento original. A música for descrita, por quem ouviu, como bem “chiclete” e dançante, similar ao seu estilo.

Gaga mantém em segredo seu novo projeto musical – seu último disco foi “Joanne”, de 2016.

