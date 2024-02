Após Rina Sawayama, Dove Cameron e Jaden cancelarem, Lollapalooza anuncia novas atrações; saiba quem são

Edição deste ano do festival inclui artistas como Blink-182, Arcade Fire, Offspring, Limp Bizkit, Titãs, Gilberto Gil e Sam Smith

Frazer Harrison/Getty Images for Coachella/AFP Jaden se apresenta na edição 2023 do Coachella, na Califórnia



O Lollapalooza Brasil 2024 sofreu mudanças em seu line-up após os cancelamentos dos shows de Rina Sawayama, Dove Cameron e Jaden. O anúncio das alterações foi realizado através das redes sociais do festival. De acordo com o comunicado divulgado, os artistas cancelaram suas apresentações por motivos pessoais. Jaden estava programado para se apresentar em 22 de março, Rina Sawayama, no dia 23, e Dove Cameron encerraria as apresentações no dia 24. Como substitutos, o festival anunciou a inclusão de Jessie Reyez (23) e Greta Van Fleet (24). Além dessas mudanças, em janeiro, a banda Paramore, uma das atrações principais do evento, também havia cancelado sua participação. Em seu lugar, a banda Kings of Leon foi escalada para se apresentar no sábado, 23 de março. O line-up do Lollapalooza Brasil 2024 ainda inclui artistas como Blink-182, Arcade Fire, Offspring, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, Titãs, SZA, Gilberto Gil e Sam Smith.

*Com informações do Estadão Conteúdo