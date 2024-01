Paramore cancela participação no Lollapalooza Brasil e King Of Leon assume como headliner

Informação foi comunicada pela organização do festival nesta quinta-feira; clientes podem solicitar reembolso de 19 a 28 de janeiro de 2024

Reprodução/Instagram/paramore Paramore cancela show no Lollapalooza Brasil e banda King Of Leon assume como headliner



O Paramore decidiu cancelar sua participação no Lollapalooza Brasil, gerando diversas especulações. A notícia foi divulgada nas redes sociais do festival nesta quinta-feira, 18, que anunciou que a banda King Of Leon assumirá o posto de headliner no sábado, dia 23 de março. Contudo, fãs da banda já suspeitavam da possível desistência após o grupo liderado por Hayley Williams desativar as redes sociais e o site oficial e cancelar uma apresentação nos Estados Unidos. Ainda segundo a organização do festiva, aqueles que adquiriram o ingresso Lolla Day para essa data terão a opção de solicitar reembolso no período de 19 a 28 de janeiro de 2024.