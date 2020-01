Ariana Grande confirma apresentação no Grammy 2020

Reprodução/Facebook "thank u, netx" de Ariana concorre a duas categorias; artista aparece nomeada mais três vezes na premiação



Ariana Grande anunciou neste sábado (11) que se apresentará no Grammy 2020. Com apresentação de Alicia Keys, a cerimônia acontece no dia 26 de janeiro, em Los Angeles, EUA.

A cantora se junta ao já anunciado time de artistas que se apresentam no evento: Lizzo, Lil Nas X, Gwen Stefani, Blake Shelton e Billie Eilish.

A expectativa é que Grande apresenta músicas de “thank u, next”, álbum que concorre ao Melhor do Ano, além de Melhor Álbum Pop. Relembre todos os indicados.

No ano passado, Ariane teve problemas com a produção e não participou da cerimônia. Mesmo assim, ela saiu vitoriosa com o álbum “sweetener” na categoria Best Pop Vocal Album.