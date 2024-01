Ariana Grande vai lançar música inédita após quase três anos

Seu último disco, chamado ‘Positions’, saiu nas plataformas digitais em 19 de fevereiro de 2021

Ariana Grande anunciou neste domingo, 7, seu retorno para a música. A cantora vai lançar um single inédito no próximo dia 12 de janeiro. A nova música de Ariana se chama “Yes, and?”. A artista ficou quase três anos sem lançar um novo trabalho. Seu último disco, “positions”, saiu nas plataformas digitais em 19 de fevereiro de 2021. Neste meio tempo, Ariana se dedicou às gravações do filme “Wicked”. No longa, a cantora interpreta a personagem Glinda. A produção está prevista para chegar nos cinemas em novembro de 2024.