Artistas lamentam morte de Elza Soares; confira repercussão

Após a morte da cantora Elza Soares, considerada um ícone da música brasileira, diversos famosos lamentaram a morte de Elza nas redes sociais. Artistas, intelectuais e políticos manifestaram a tristeza pela morte da cantora, que foi eleita a ‘Voz do Milênio’ pela rádio britânica BBC. Elza morreu aos 91 anos, de causas naturais, em sua casa no Rio de Janeiro. “A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares de fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”, diz um trecho da nota divulgada pela assessoria de imprensa de Elza ao confirmar o falecimento. Confira a repercussão.

Elza, Elza, Elza. Só lágrimas neste momento. Tanto que queria falar e agradecer mas não há palavras suficientes que possam expressar o tanto que sentimos com sua partida. Obrigado por inspirar tanto e por não se calar nunca. Obrigado Deusa maior. 🖤 pic.twitter.com/A9g4qhlsdj

Quanta tristeza! A nossa DIVA Elza Soares fez sua passagem hoje. A Voz do Milênio, Elza é uma referência de mulher, artista e ser humano. Elza é eterna!

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da magnífica cantora Elza Soares. Rubro-negra de coração, ela nos deixa no mesmo dia em que o craque Garrincha, seu grande amor, se foi há 39 anos. pic.twitter.com/SYDZ2C550u

Em nome do presidente Flávio Santos e do vice-presidente Luiz Claudio Ribeiro,a Mocidade Independente de Padre Miguel,profundamente consternada,anuncia luto de 3 dias em virtude do falecimento da nossa grande eterna deusa, Elza Soares.

O ensaio do próximo sábado,está cancelado. pic.twitter.com/VDG6suEhpD

— Mocidade Independente (@GRESMIPM) January 20, 2022