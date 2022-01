Empresário promove ação solidária em celular após contato vazar em música de Gusttavo Lima

Quando contatado, o morador de Ribeirão Preto direciona os fãs do cantor para página de doações; número de Carlos Henrique Faria é mencionado na canção ‘Bloqueado’

Reprodução/Instagram/@ch.faria/Rperodução/Instagram/@gusttavolima Música de sertanejo está entre as mais tocadas do Brasil em plataformas de streaming



Um empresário de Ribeirão Preto tomou uma atitude inusitada após ter seu número exposto em música do cantor Gusttavo Lima. Com a chegada de milhares de ligações e mensagens de fãs em seu celular, Carlos Henrique Faria passou a promover uma ação solidária e direcionar os contatos para uma página de doações nas redes sociais. No perfil, os lucros são direcionados para vítimas de enchentes e outras instituições, como o Hospital do Amor de Barretos, no interior de São Paulo.

A faixa “Bloqueado”, de Gusttavo Lima, onde o número de Faria é citado, está entre as dez músicas brasileiras mais tocadas nas plataformas de streaming musical, como Spotify e Deezer. No hit, é contada a história de um homem embriagado que vive a indecisão de ligar ou não para sua ex-namorada. A mulher, por sua vez, o bloqueou da lista de contatos e o rapaz se frustra com o fato. Além da iniciativa com o número vazado na canção do astro sertanejo, Carlos Henrique atuou antes em outras correntes solidárias e afirmou nas redes sociais que não irá processar o cantor pela divulgação do telefone.