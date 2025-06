Autocuidado vira celebração em nova proposta que une esporte e música

Festival propõe uma experiência imersiva que conecta movimento, saúde e entretenimento em Belo Horizonte

Divulgação

O conceito de bem-estar para o público jovem adulto está em constante evolução, e uma nova iniciativa promete transformar a forma como as pessoas se conectam com a saúde e a diversão. O HIIT & RUN Festival, idealizado pelo DJ e produtor KVSH em parceria com a educadora física Gabriela Bahia, é um dos exemplos dessa mudança radical. O evento chega para redefinir a experiência de autocuidado, unindo treinos intensos, momentos de relaxamento e, claro, muita música.

Programado para os dias 5 e 6 de julho, na Casa Dipraia Layback, em Belo Horizonte, o evento expande o sucesso da já conhecida KVSH RUN, prometendo um fim de semana que transcende o exercício físico tradicional. A proposta central do festival é criar um ambiente dinâmico, onde os participantes possam se desafiar, fortalecer conexões e celebrar o bem-estar de maneira leve e animada.

Uma Nova Perspectiva sobre o Bem-Estar

A colaboração entre um DJ de projeção nacional e uma educadora física reflete a visão diferenciada do festival. “Representa a união de duas potências: o treino da Gabi com o som do KVSH. A gente acredita que o bem-estar pode — e deve — ser celebrado. E é isso que vamos viver juntos nesse final de semana”, destaca KVSH. Gabriela Bahia complementa, enfatizando o aspecto de comunidade: “Esse evento é sobre corpo em movimento, saúde, energia, diversão e pertencimento. É a nossa comunidade se expandindo, ganhando força, encontrando seu espaço.”

O festival se posiciona como uma oportunidade para quem busca uma forma diferenciada de cuidar do corpo e da mente, promovendo interações sociais, diversão e o investimento no bem-estar de forma contínua. Para mais informações sobre detalhes completos da programação, acesse as páginas oficiais do evento.