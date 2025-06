Filha de Bruce Willis é criticada por postar foto com o pai, que está com demência

Em resposta às críticas, Tallulah se manifestou, explicando que o dia retratado nas imagens foi especial para ela e que seu objetivo era compartilhar essa experiência com o público

Tallulah Willis, a filha do ator Bruce Willis, enfrentou críticas após publicar imagens de seu pai, que está lidando com demência frontotemporal. “Domingo de diversão na casa dos vovôs! Grata”, escreveu ela ao mostrar os momentos com o pai no Instagram. As fotos, postadas em sua conta no Instagram, mostravam momentos significativos entre pai e filha, mas geraram reações adversas de alguns internautas que consideraram a exposição inadequada. “Eu não acho que você deveria expor seu pai para o público! Ele está vulnerável! E algumas coisas deveriam continuar privadas! Você não tem permissão para postar isso!”, reclamou um perfil na rede social.

Tallulah se manifestou, explicando que o dia retratado nas imagens foi especial para ela e que seu objetivo era compartilhar essa experiência com o público, e destacou a importância de celebrar os momentos juntos, mesmo em meio a desafios. Apesar das reações negativas, muitos seguidores da família Willis demonstraram apoio, elogiando as fotos e a coragem de Tallulah em compartilhar sua vivência. Esses apoiadores criticaram os comentários hostis, defendendo o direito da filha de expressar seu amor e carinho pelo pai.

