Avião com Lauana Prado faz pouso de emergência em Goiânia após porta abrir durante o voo, diz assessoria

Incidente ocorreu pouco depois da decolagem de Anápolis (GO) com destino a Sorocaba (SP)

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 16h19
Reprodução/Instagram/@lauanaprado Lauano Prado Reprodução/Instagram/@lauanaprado

A cantora Lauana Prado e sua equipe passaram por um grande susto nesta segunda-feira (18), quando o avião em que viajavam precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia. O incidente ocorreu pouco depois da decolagem de Anápolis (GO) com destino a Sorocaba (SP). De acordo com informações da assessoria da artista, a porta da aeronave abriu acidentalmente cerca de 20 minutos após a partida, o que levou os pilotos a decidirem pelo pouso de emergência na capital goiana. Lauana Prado afirmou que foi um “susto muito grande” e que nunca havia passado por uma situação parecida. Ela e os outros cinco membros da equipe que estavam a bordo não se feriram. Após o ocorrido, Lauana Prado e sua equipe seguiram viagem para o interior de São Paulo em outra aeronave.

