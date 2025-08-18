Avião com Lauana Prado faz pouso de emergência em Goiânia após porta abrir durante o voo, diz assessoria
Incidente ocorreu pouco depois da decolagem de Anápolis (GO) com destino a Sorocaba (SP)
A cantora Lauana Prado e sua equipe passaram por um grande susto nesta segunda-feira (18), quando o avião em que viajavam precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia. O incidente ocorreu pouco depois da decolagem de Anápolis (GO) com destino a Sorocaba (SP). De acordo com informações da assessoria da artista, a porta da aeronave abriu acidentalmente cerca de 20 minutos após a partida, o que levou os pilotos a decidirem pelo pouso de emergência na capital goiana. Lauana Prado afirmou que foi um “susto muito grande” e que nunca havia passado por uma situação parecida. Ela e os outros cinco membros da equipe que estavam a bordo não se feriram. Após o ocorrido, Lauana Prado e sua equipe seguiram viagem para o interior de São Paulo em outra aeronave.
