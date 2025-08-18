Gal Gadot atribui fracasso de ‘Branca de Neve’ a questões políticas

Atriz, que assume o papel da Rainha Má, acredita que a pressão sobre as celebridades para se manifestarem contra Israel teve um impacto negativo no filme

Gal Gadot, aos 40 anos, comentou sobre o desempenho insatisfatório nas bilheteiras do live-action “Branca de Neve”, atribuindo parte do fracasso a questões políticas. A atriz, que assume o papel da Rainha Má, acredita que a pressão sobre as celebridades para se manifestarem contra Israel teve um impacto negativo no filme. Em uma conversa no podcast The A Talks, do jornal The Jerusalem Posta, ela revelou sua frustração e esperava que a produção fosse bem recebida pelo público. “O que está acontecendo em várias indústrias, inclusive em Hollywood, é que há muita pressão para as celebridades se manifestarem contra Israel. Fiquei decepcionada porque o filme foi muito afetado por isso e não foi bem nas bilheteiras.”

Desde o início do conflito em 2023, Gal, que tem um histórico de serviço militar em Israel, tem se manifestado publicamente. Essa postura gerou repercussões, como o banimento do filme nos cinemas do Líbano, evidenciando como as tensões geopolíticas podem influenciar a indústria do entretenimento. A situação ressalta a complexidade das relações entre arte e política.

Além das questões políticas, o live-action “Branca de Neve” também enfrentou críticas relacionadas a alterações na narrativa original e debates sobre a escolha do elenco. Essas controvérsias contribuíram para a recepção morna do filme, que não conseguiu atrair o público esperado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias