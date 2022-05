Backstreet Boys anunciam datas de shows no Brasil em 2023; confira 

Ao todo, serão quatro apresentações do grupo, sendo duas em São Paulo, uma em Curitiba e outra em Belo Horizonte

Reprodução/Instagram/backstreetboys/20.10.2021 Os Backstreet Boys vão voltar ao Brasil em 2023



A banda Backstreet Boys anunciou nesta segunda-feira, 23, as datas dos shows da turnê “DNA World Tour no Brasil”. Ao todo, serão quatro apresentações do grupo, sendo duas em São Paulo, uma em Curitiba e outra em Belo Horizonte – elas acontecerão entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2023. A venda de ingressos para o público geral começa nesta sexta-feira, dia 27 de maio, começando às 10h na internet e às 11h nas bilheterias oficiais. Os shows, valem lembrar, estavam marcados para 2020, mas precisaram ser adiados devido à pandemia do novo coronavírus. Assim, muitos ingressos já foram comercializados – o primeiro evento na capital paulista, por exemplo, já não tem mais entradas disponíveis.

Veja as datas e os locais abaixo: