Um dia antes, Backstreet Boys adia show no Brasil por causa de coronavírus

Reprodução Banda se apresentaria no Allianz Park no domingo, dia 15 de março, para divulgação de novo álbum



Os Backstreet Boys anunciaram neste sábado (15) que a apresentação marcada para domingo, dia 16, no Allianz Parque, está adiada após a recomendação do governador de São Paulo, João Doria.

“A segurança e o bem-estar de nossos fãs, funcionários e de todas as pessoas são sempre nossas principais prioridades. Lamentamos a decepção dos fãs. Incentivamos que os fãs mantenham seus ingressos para a nova data do show, que será anunciada em breve”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.

O informe complementa que também será divulgada, em breve, a política de reembolso do valor do ingresso para aqueles que não conseguirem comparecer na nova data.

Na sexta-feira (13), Doria anunciou a suspensão de eventos de qualquer natureza com mais de 500 pessoas no estado por causa do coronavírus. Além disso, as aulas na rede pública serão gradualmente interrompidas a partir de segunda-feira (16). A suspensão total ocorre a partir do dia 23.