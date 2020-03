Doria suspende eventos com mais de 500 pessoas e interrompe aulas gradualmente

A partir de segunda, escolas da rede pública terão atividades informativas, para que pais possam se organizar

Governo de SP Suspensão total ocorre a partir do dia 23



O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira (13) a suspensão de eventos de qualquer natureza com mais de 500 pessoas no estado por causa do coronavírus. Além disso, as aulas na rede pública serão gradualmente interrompidas a partir de segunda-feira (16). A suspensão total ocorre a partir do dia 23.

A decisão de não fechar abruptamente as instituições de ensino foi tomada para que os pais possam se organizar.

“Não faremos interrupção, suspensão das aulas de qualquer maneira. Não adianta parar as aulas e as crianças estarem com os avós, que são o grupo de risco. Durante a semana que vem, teremos aula normal, de segunda a sexta, para passar instruções sobre prevenção”, explicou Rossieli Soares, secretário de Educação, em coletiva de imprensa.

O governo ainda recomenda que as instituições privadas, tanto universidades quanto escolas, adotem as mesmas medidas.

Brasil

O Ministério da Saúde informou, nesta sexta-feira (13), que há 98 casos confirmados de coronavírus no Brasil. São 21 a mais do que o boletim divulgado ontem. O número de ocorrências suspeitas aumentou para 1.485, e 1.344 casos foram descartados. 12 pessoas estão hospitalizadas e, dentre os casos confirmados, 15% estão dentro do nível de atenção. Foi confirmada também transmissão comunitária nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.