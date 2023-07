Banda Cine anuncia retorno após pausa de sete anos: ‘Nossos últimos shows’

Dona do hit ‘Garota Radical’ vai se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro no Festival Replay

Reprodução/Instagram/ bandacine Banda Cine fará dois shows no Festival Replay, um no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo



A banda Cine anunciou que retornará após sete anos para realizar os últimos shows do grupo. As apresentações vão acontecer no dia 28 de outubro no Rio de Janeiro e no dia 4 de novembro em São Paulo, ambas no Festival Replay. O evento também contará com participações de KLB, Wanessa Camargo, CPM 22, Detonautas, Supla e Furacão 2000. “Nossos últimos shows vão rolar no Festival Replay”, postou o Cine nas redes sociais, causando um verdadeiro alvoroço nos fãs. “Se vocês soubessem o arrepio que eu estou sentindo há 20 minutos, a energia, meu Deus”, comentou um fã. “Eu estou passando mal”, escreveu outro. “Nós não temos mais a mesma idade para emoções fortes, tá?”, acrescentou mais um. O quinteto formado por DH, Bruno Prado, Danilo Valbusa, David Casali e Pedro Caropreso estourou em todo Brasil com a música Garota Radical e o anúncio do hiato aconteceu em 2016.

“Obrigado a todos pelo apoio, pela preocupação, pelo amor e dedicação por nós. Bandas e artistas sempre passam em nossas vidas, a gente muda de gosto, de idéias e ideais, às vezes até esquecemos do que já curtimos ou acompanhamos. Mas saibam que nós, que estamos aqui desse lado, nunca esqueceremos do rosto de vocês curtindo nosso som, do carinho que tem por nós e de tudo que passamos juntos até hoje”, comunicou a banda no Facebook quando anunciaram a pausa. Na ocasião, eles informaram que se empenharam para ajudar DH a vencer “A Fazenda 7”, em 2014, mas isso não ajudou a impulsionar a banda. “Foi uma força conjunta de todos nós, junto com vocês, mas isso não tem absolutamente nada relacionado à nossa pausa. Inclusive, achamos que isso ajudaria a banda, mas por diversos motivos fora de nosso alcance, não surtiu o efeito esperado.”