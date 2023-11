Banda clássica do punk, Bikini Kill anuncia show exclusivo em São Paulo; veja detalhes

Evento acontece no dia 8 de março do próximo ano; parte da arrecadação dos ingressos será doado para ONGs

Divulgação/Debi Del Grande Banda vem ao Brasil para primeiro show



A banda Bikini Kill vem para São Paulo no dia 5 de março do próximo ano. O show exclusivo acontece na Audio, casa de eventos na zona oeste da capital paulista. A apresentação será a primeira e única desta turnê no Brasil, e tem ingressos com valores a partir de R$ 165, sujeitos à virada de lote. O público da banda pode adquirir entradas pelo site da Ticket360 no próximo dia 8 de novembro. O grupo de punk influenciou gerações da música alternativa ao encabeçar o movimento “Riot Girl”, subcultura que envolvia política, feminismo e o punk rock nos Estados Unidos, durante a década de 1990. Parte da arrecadação dos ingressos será destinada à instituição Girls Rock Camp Brasil, focada em incluir e empoderar mulheres por meio da música. A categoria ingresso social também está disponível, mediante doações de alimentos não perecíveis, que serão entregues a aldeias indígenas no país.