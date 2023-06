Banda de pagode prepara cruzeiro no fim do ano para celebrar 40 anos de carreira; saiba detalhes

Raça Negra vai comemorar marca com três dias de shows ao lado de Belo, Alexandre Pires e outras atrações

Divulgação/Rogério Coruja Luiz caldas promete embalar o público com canções que marcam as quatro décadas do Raça Negra



Para comemorar 40 anos de carreira, a banda de pagode Raça Negra anunciou nesta quarta-feira, 14, que vai realizar um cruzeiro temático entre os dias 9 e 12 de novembro. Intitulada “Cheia de Manias em alto mar”, a atração de três dias vai ter como convidados Belo, Alexandre Pires, Leonardo e o grupo Menos É Mais. Os aniversariantes prometem que não faltarãos hits que consagraram o conjunto e embalaram gerações, como “Cigana”, “Deus me livre” e “Cheia de Manias”, que nomeia o cruzeiro. A programação dos três dias de viagem ainda está sendo pensada, mas a produção adiantou que o embarque e desembarque será no Porto de Santos, e o público será recebido com o show “Gigantes do Samba”, uma parceria do vocalista Luiz Carlos com Alexandre Pires. Além da viagem no navio, o conjunto musical ainda está preparando o “Show Especial – Raça Negra 40 anos de Sucesso”, que ocorrerá na noite do dia 11 de outubro no Espaço Unimed.

Em 1983, o Raça Negra surgiu com uma proposta totalmente diferente para o samba. A inclusão de instrumentos de sopro mudou totalmente a sonoridade que até então era identificada como samba. Com o passar do tempo, as pequenas apresentações deram espaço aos grandes palcos com recordes de público. O conjunto musical, inclusive, participou da transição do mercado fonográfico que foi do vinil ao streaming.