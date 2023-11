Baterista do Red Hot Chili Peppers toca com músico brasileiro em bar no Rio de Janeiro

Chad Smith estava em um bar de Ipanema e aceitou o convite para se apresentar por alguns minutos; banda tem shows marcados no Brasil nas próximas semanas

Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Chad toca com a banda californiana de rock Red Hot Chili Peppers desde 1988



Aproveitando a passagem da banda pelo Brasil, o baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, aproveitou a vida noturna do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 2. Enquanto estava em um bar de Ipanema, ele tocou alguns minutos junto ao músico brasileiro, Rafael Soares. O repertório contou com músicas do Legião Urbana, além da canção ‘Otherside’, do Red Hot Chili Peppers. A banda se apresenta no Rio de Janeiro neste sábado, 4, e tem show marcados em Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre nas próximas semanas. Algumas apresentações contam com ingressos esgotados.