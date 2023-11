Câmara Municipal de São Paulo aprova reeleição ilimitada para presidência e mesa diretora da Casa

Projeto passou com 46 votos favoráveis e 6 contrários; PSOL foi o único partido do legislativo paulistano a votar contrário à medida

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A próxima eleição da Mesa Diretora está marcada para dezembro.



A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na quarta-feira, 1º, um projeto que acaba com o limite de reeleição para o comando da Casa. A medida permite que um vereador presida a Mesa Diretora por tempo indeterminado, desde que mantenha o mandato. Com a decisão, que foi aprovada por 46 votos favoráveis e 6 contrários, o atual presidente da Câmara, Milton Leite (União), poderá tentar a reeleição pela quarta vez consecutiva. Entre os partidos que compõe o legislativo paulistano, apenas o PSOL votou contra a mudança. Para conseguir a alteração, os vereadores desenterraram um Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PLO) do município que havia sido apresentado em 1992. Milton Leite está na presidência da Câmara há três anos consecutivos. Ele também ocupou o cargo em 2017 e 2018. No ano passado, Leite aprovou uma mudança que permitia a reeleição pela terceira vez na Casa, o que permitiu que ele continuasse na presidência. Antes disso, um vereador só poderia presidir a Câmara Municipal por dois mandatos consecutivos. A próxima eleição da Mesa Diretora está marcada para dezembro.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini