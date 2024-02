Beyoncé anuncia segunda parte de ‘Renaissance’ e lança duas músicas

Teaser do novo álbum indica que as músicas devem ser inspiradas na música country; lançamento está marcado para 29 de março

Reprodução / Instagram @beyonce No teaser do novo álbum, Beyoncé apresenta um clima de faroeste, deixando claro que o disco terá uma influência da música rural norte-americana



A cantora Beyoncé surpreendeu os fãs durante o Super Bowl ao anunciar diversas novidades. Em um comercial divertido para a Verizon, a cantora deu pistas de que tinha novas músicas a serem lançadas. Logo em seguida, foi divulgado o segundo ato de “Renaissance”, que será inspirado na música country e tem lançamento marcado para o dia 29 de março. No teaser do novo álbum, Beyoncé apresenta um clima de faroeste, deixando claro que o disco terá uma influência da música rural norte-americana. Além disso, a estrela também liberou duas músicas que estarão presentes no álbum: “16 CARRIAGES” e “TEXAS HOLD ‘EM”.

🚨 “ELES ESTÃO PRONTOS, SOLTEM A MÚSICA NOVA” VEJA O COMERCIAL DA BEYONCÉ PARA VERIZON #SuperBowl pic.twitter.com/kRnaaJDwnx — BEYHIVE (@beyhivecombr) February 12, 2024

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA