Beyoncé confirma turnê mundial para 2023 e leiloa primeiros ingressos por R$ 258 mil

Cantora norte-americana contou a novidade durante um evento beneficente em Santa Mônica, na Califórnia

Reprodução/ Instagram @beyonce Último álbum da cantora, lançado em julho, dá nome a turnê mundial



Beyoncé irá retornar aos palcos. Três meses após lançar ‘Renaissance‘, seu sétimo álbum de estúdio, a cantora disse no evento beneficente ‘Wearable Art Gala’, organizado por sua mãe, em Santa Mônica, na Califórnia, que fará turnê mundial no próximo ano entre junho e setembro (verão americano). O evento teve um toque especial com o leilão de um par de ingressos do show de estreia por US$ 50 mil, cerca de R$ 258 mil, na cotação atual. Os vencedores poderão visitar os bastidores do show e vale para qualquer destino internacional da turnê. O prêmio ainda inclui duas passagens aéreas de primeira classe e acomodação de três noites em um hotel de luxo.