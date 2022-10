Carlinhos Maia anuncia separação de Lucas Guimarães após 13 anos juntos

Influenciador anunciou o rompimento nas redes sociais e pediu para que fãs não especulem sobre o término

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof Carlinhos e Lucas se casaram em 2019 e disseram em setembro que planejavam ter filhos



Um dia depois de Lexa e MC Guimê anunciarem a separação, outro casal querido do público também encerra o ciclo. O influenciador Carlinhos Maia e seu marido Lucas Guimarães não estão mais juntos, depois de 13 anos. O humorista fez o anúncio em suas redes sociais. “Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados!”, disse Carlinhos. “Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase”. O influenciador pediu para que a mídia e os fãs não criem especulações sobre o motivo do término. Em setembro o casal esteve no Rock in Rio e chegou a dizer que planejavam ter um filho. Após anos de relação, Carlinhos e Lucas casaram em 2019 numa cerimônia transmitida na internet.