Beyoncé interrompe show após problema em carro suspenso no ar

Beyoncé precisou interromper seu show em Houston, nos Estados Unidos, na noite do sábado (28) após um problema na engrenagem que suspendia um carro no ar enquanto cantava a música 16 Carriages. Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver que, até certo momento, o carro, adaptado para a apresentação, parecia estável. Porém, a certa altura, passou a ficar inclinado. Diante do risco de queda, a cantora parou de cantar e disse: “Pare, pare, pare, pare!.” A produção, então, desceu a estrutura para que saísse com segurança. Beyoncé agradeceu aos fãs pela paciência e chegou a sair do palco por um breve período, mas em seguida voltou para encerrar a apresentação normalmente. A produção não deu mais detalhes sobre a causa da falha técnica.

