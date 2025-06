Esposa submissa de Eduardo Costa diz que renasceu após conhecer o sertanejo: ‘Honro e respeito ele’

Mariana Polastreli, influenciadora, se declara ‘esposa submissa’ de Eduardo Costa, gerando polêmica e críticas nas redes sociais.

Mariana Polastreli, de 37 anos, compartilhou que se considera uma “esposa submissa” do cantor Eduardo Costa, de 46 anos. Ela afirma que “renasceu” após conhecer o sertanejo, por isso “honra, respeita, admira e é submissa” a ele “desde o primeiro dia que nos conhecemos”. A empresária e influenciadora, que é mãe de três filhos, revelou que alterou seu estilo de vestir para atender às preferências do artista. O casal se conheceu em 2021 e formalizou a relação em abril de 2023, em uma cerimônia que seguiu o rito judaico. Apesar de sua independência financeira, Mariana afirma que se dedica a satisfazer os desejos de Eduardo, mencionando que sua vida mudou para melhor desde que o conheceu.

Desde os 15 anos, ela trabalha e construiu sua carreira, mas a nova dinâmica em seu relacionamento gerou reações mistas entre seus seguidores. A mudança no visual de Mariana, que busca agradar ao cantor, não passou despercebida e gerou críticas nas redes sociais. Muitos de seus fãs expressaram desapontamento com a transformação, questionando a necessidade de se submeter às expectativas de outra pessoa. Até o momento, Eduardo Costa não se manifestou sobre as opiniões divergentes que surgiram em relação à sua parceira.

