Beyoncé lança ‘Break My Soul’ primeiro single do álbum Renaissance; ouça

Em menos de 24 horas, Lyric video tem mais de 3 milhões de visualizações no Youtube

Reprodução/Instagram/beyonce/07.01.2022 Beyoncé lançará seu novo álbum de estúdio em 29 de julho



Dias depois de anunciar seu novo álbum de estúdio Renaissance, Beyoncé divulgou na noite desta segunda-feira, 20, o primeiro single de seu novo trabalho, ‘Break My Soul‘. Em menos de 24 horas, o vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações no Youtube. O clipe oficial ainda não foi divulgado. A nova música é uma canção ambientada na house music e conta com arranjos de piano, inspirada também nos anos 90. O álbum chegará ao mercado em 29 de julho deste ano.

Ouça a nova música: