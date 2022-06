Bianca Andrade diz que participou de sexo a três com ex-Fazenda na Farofa da Gkay

Influenciadora falou abertamente pela primeira vez do ménage à trois envolvendo Marina Ferrari

Reprodução/Instagram/bianca Bianca Andrade, a Boca Rosa, falou sobre o sexo a três na Farofa da Gkay



A influenciadora Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, confirmou que participou de um ménage à trois na Farofa da Gkay de 2018. A ex-participante do “BBB 20” contou o sexo a três aconteceu entre ela, ex-participante de “A Fazenda 13” Marina Ferrari e um homem que não quis revelar o nome. No entanto, Marina namorava com Gabriel Roncatti e, na época, houve boatos de que os três tinham ficado. No podcast “PocCast”, o influenciador Rafa Uccman perguntou a Bianca se o trio tinha ficado só nos beijos, e ela negou: “Não… a gente ‘nhanhou’. Eu nunca falei assim abertamente. Não lembro [como foi], só lembro da Marina, graças a Deus, maravilhosa”.

A ex-BBB também revelou que já viveu um relacionamento aberto e gostou da experiência. “No começo foi muito gostoso, uma experiência muito louca porque eu não me prendia, a pessoa não era minha posse. A gente só vivia a parte legal, quando queria estar comigo, estava comigo. Depois que o amor evolui, fica mais difícil de lidar”, comentou. O último relacionamento público de Bianca foi com youtuber Fred, pai do seu filho. Eles anunciaram o fim do relacionamento em abril deste ano. A influenciadora disse que está feliz solteira e comentou sobre o recente affair que viveu com o ator João Guilherme. O assunto gerou repercussão por ela ser sete anos mais velha que ele. “Fiquei chocada, falei: ‘Gente, acho que as pessoas pensam que tenho 48 anos’”, comentou. “Eu queria muito amadurecer minha imagem, era um sonho meu, mas agora as pessoas acham que eu tenho muito mais [idade do] que tenho. Quantos caras de 27 pegam meninas de 20. Não tem isso de idade.”