Beyoncé divulga novo trailer poderoso para o álbum visual ‘Black Is King’

Novo trabalho da cantora ficará disponível no dia 31 de julho no Disney+

Reprodução/Instagram Em entrevista, Beyoncé falou um pouco sobre a produção de novo álbum visual



Beyoncé divulgou um novo trailer na noite de quarta-feira (29) para o seu próximo álbum visual, “Black Is King“, que será lançado no dia 31 de julho diretamente na plataforma Disney+, nos Estados Unidos. Escrito e dirigido pela cantora, a produção é descrita como a reimaginação das “lições de ‘O Rei Leão’ para os jovens reis e rainhas de hoje que buscam suas próprias coroas”.

Em entrevista ao Good Morning America desta quinta-feira (30), Beyoncé falou um pouco sobre o novo trabalho. “Eu trabalhei com diversos e muito talentosos diretores, atores, criadores do mundo inteiro para reimaginar a história do ‘Rei Leão’. A narrativa se desdobra através de clipes musicais, moda, dança, belos cenários naturais e novos talentos. Mas tudo começou no meu quintal”, contou a artista. O lançamento de “Black Is King” se dá próximo ao aniversário de um ano da estreia do live-action de “O Rei Leão” nos cinemas. No remake do clássico da Disney, Beyoncé dublou Nala e contribuiu na trilha sonora com a inédita “Spirit“.

A cantora também falou sobre as viagens que realizou para a composição do novo álbum. Ela foi a Joanesburgo, Gana, Londres, Bélgica e até ao Grand Canyon. “Foi realmente uma jornada para trazer o filme à vida. E eu espero que ele mude a perspectiva global da palavra ‘negro’, que sempre significou inspiração, amor, força e beleza para mim”, completou. “Black Is King significa que negro é realeza, rico em história, propósito e linhagem. Espero que todos vocês gostem”, finalizou Beyoncé.

Assista ao trailer: