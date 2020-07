McFly divulga ‘Happiness’, música inédita de próximo disco; ouça

Faixa nova colocou o nome da banda entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (30)

Divulgação McFly retornou às atividades no ano passado após hiato de nove anos



Saiu nesta quinta-feira (30) a faixa “Happiness”, nova música do McFly que adianta o próximo álbum da banda, “Young Dumb Thrills”, anunciado no início do mês. No Twitter, a banda apareceu como um dos assuntos mais comentados da rede após o lançamento da canção, marcada por notas dançantes.

Para o novo trabalho, o McFly contou à BBC que as canções foram inspiradas nas viagens que eles fizeram na América do Sul. No ano passado, eles realizaram um de show em Londres após um hiato de nove anos e divulgou músicas engavetadas, que nunca tinham sido disponibilizadas para o público. A banda viria ao Brasil em março deste ano, mas teve que adiar a turnê para o segundo semestre por causa da pandemia do novo coronavírus.

Ouça ‘Happiness’: