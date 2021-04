Billie Eilish divulga data de lançamento de seu novo álbum ‘Happier Than Ever’

Em uma ‘nova era’, cantora também anunciou que lançará o primeiro single de seu novo trabalho ainda esta semana

Reprodução/ Instagram Capa do álbum 'Happier Than Ever' de Billie Eilish



Billie Eilish é uma das queridinhas da música internacional atualmente e enlouqueceu os fãs nesta terça-feira, 27, ao anunciar a data de seu novo álbum ‘Happier Than Ever’ e uma nova música para os próximos dias. A cantora que deixou os cabelos coloridos e assumiu um loiro com franjinha vai trazer a ‘nova era’ de sua carreira no dia 31 de julho. “Esta é a minha coisa favorita que já criei e estou tão animada, nervosa e ansiosa para que vocês ouçam isso. Eu nem posso dizer. Nunca senti tanto amor por esse projeto quanto por este. Espero que vocês sintam o que eu sinto”, escreveu Billie em seu Instagram. Na próxima quinta-feira, 29, a cantora lançará o primeiro single do novo trabalho, mas não deu muitos detalhes sobre a canção. Quem já está animado?