Ingrid Guimarães rebate críticas por pedir saída de Arthur do ‘BBB 21’: ‘Não adianta me xingar’

Atriz usou as redes sociais para se posicionar contra o crossfiteiro e defender Camilla de Lucas

Reprodução/Instagram/ingridguimaraesoficial/Globo/27.04.2021 Ingrid Guimarães está fazendo campanha nas redes sociais para Arthur ser eliminado do 'BBB 21'



Assim como muitos brasileiros, a atriz Ingrid Guimarães não perde nada do que está acontecendo no “BBB 21” e decidiu se posicionar sobre o acirrado paredão entre Arthur, Camilla de Lucas e Pocah. O problema é que, ao dizer que torce pela eliminação do crossfiteiro, ela precisou lidar com a revolta da torcida dele. A confusão começou na noite de ontem, quando Ingrid comentou no Twitter que o polêmico relacionamento que Arthur teve com Carla Diaz na casa não podia ser esquecido. “Ok, ele mudou mas não dá para apagar a trajetória do cara. A Camilla foi sensata e não fez mal a ninguém. A Carla ter saído antes dele já foi uma injustiça. Sim, é machismo, é a cara do Brasil. A Camilla não tem nada de planta. Ela se posiciona em tudo. Só não é barraqueira, nem biscoiteira”, escreveu a artista.

Na manhã desta terça-feira, 27, ela voltou a falar do assunto nas redes sociais: “Na real, eu odeio falar ‘Fora alguém’, mas nesse caso não tem jeito tem que ser ‘Fora Arthur’ para a Camilla de Lucas ficar. Não é justo que ela saia antes dele”. As postagens feitas pela atriz renderam muitas críticas porque as torcidas estão bem divididas e, segundo indica o resultado prévio da enquete da Jovem Pan, Arthur está com uma ligeira vantagem e pode acabar garantindo sua vaga no top cinto da edição. Com os ataques virtuais, Ingrid se posicionou: “Gente, não adianta xingar não. Tenho nada contra o Arthur não. Sou só a favor da Camilla”. Além do conturbado affair com Carla, o brother de Conduru, Espírito Santo, também chegou a ser rejeitado pela amizade com Projota. A eliminação acontece nesta terça e, assim como foi o paredão entre Carla e Rodolffo, o público só vai descobrir na hora quem deixará o jogo.

E tudo o que o Arthur fez? Ok ele mudou mas não dá pra apagar a trajetória do cara. A camila foi sensata e não fez mal a ninguem. — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) April 27, 2021

A @Carladiaz ter saido antes dele ja foi uma injustiça. Sim é machismo, é a cara do Brasil. — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) April 27, 2021

E @camilladelucas tem nada de planta. Ela se posiciona em tudl. Só não é barraqueira, nem biscoiteira. #prontofalei — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) April 27, 2021

Gente na real eu odeio falar Fora alguem. Mas nesse caso não tem jeito tem que ser #ForaArthur pra @camilladelucas ficar. Nao e justo que ela saia antes dele. — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) April 27, 2021