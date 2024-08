Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers devem se apresentar na cerimônia de encerramento de Paris-2024

Performances incluirão uma combinação de exibições ao vivo e gravações; evento está sendo coordenado por Ben Winston, produtor conhecido por seu trabalho em eventos como o Grammy

A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, marcada para este domingo (11), às 15h (horário de Brasília), contará com a participação de grandes nomes da música. A cantora Billie Eilish, o rapper Snoop Dogg e a banda Red Hot Chili Peppers são as atrações principais do evento. De acordo com o portal Variety, as apresentações serão transmitidas de Los Angeles, cidade que sediará os próximos Jogos Olímpicos. As performances incluirão uma combinação de exibições ao vivo e gravações. O evento está sendo coordenado por Ben Winston, produtor conhecido por seu trabalho em eventos como o Grammy Awards e o especial “Adele: One Night Only”. A decisão de realizar as apresentações em Los Angeles e não em Paris é uma forma de celebrar a transição da sede atual para a próxima. Além disso, a escolha visa atender a preocupações de segurança, especialmente após recentes ameaças de ataque terrorista em eventos de grande porte, como o show de Taylor Swift em Viena.

Snoop Dogg, que tem se envolvido ativamente nas Olimpíadas, também carregou a tocha em Paris e é uma figura importante na celebração dos Jogos. Billie Eilish, nascida em Los Angeles e uma das artistas mais populares do momento, deve apresentar seu sucesso “Birds of a Feather”. A banda Red Hot Chili Peppers, que ganhou notoriedade na cena musical de Los Angeles nos anos 1980, também marcará presença com suas icônicas músicas. Tom Cruise, que participará da cerimônia com uma cena de ação ajudando a levar a bandeira olímpica a Los Angeles, será o responsável por abrir o segmento musical.

