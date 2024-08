Lutador do Egito assedia mulher e é preso por agressão sexual após em Paris

Atleta já tinha terminado sua participação nos Jogos e pode ser suspenso de participar em competições

EFE/EPA/ANDRE PAIN Lutador foi medalhista em Tóquio



O Comitê Olímpico do Egito anunciou nesta sexta-feira (9) que o atleta Mohamed Elsayed, da luta greco-romana, será investigado pelo órgão regulador do esporte por um ocorrência policial em Paris. O anúncio aconteceu horas depois de a Promotoria de Paris divulgar a prisão de um lutador olímpico egípcio de 26 anos sob acusações de agressão sexual. O atleta, que não foi identificado pelos promotores, foi detido na madrugada de sexta após supostamente apalpar uma mulher do lado de fora de um café em Paris. Elsayed enfrenta medidas disciplinares, incluindo a proibição de participar de competições nacionais e internacionais, por “comportamento irresponsável” poucas horas depois de encerrar sua participação nos Jogos de Paris, informa o comunicado do comitê do Egito.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O lutador compete na categoria até 67 quilos. Ele conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021. Nas Olimpíadas de Paris-2024, ele foi derrotado por 9 a 0 por Hasrat Jafarov, do Azerbaijão, pelas oitavas de final na quarta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller