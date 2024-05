Billie Eilish tem sua maior estreia no Spotify com o álbum ‘Hit me Hard and Soft’

Lançado na última sexta-feira, terceiro disco de estúdio da cantora americana alcançou 72,7 milhões de streams em suas primeiras 24 horas

Divulgação/Billie Eilish Capa do disco de Billie Eilish "Hit me Hard an Soft"



A cantora Billie Eilish, de 22 anos, lançou na sexta-feira (17) seu terceiro álbum, “Hit me Hard and Soft”. Desde 2015, quando começou sua carreira, Eilish acumulou bilhões de audições, Grammys, Oscars e um documentário completo. O novo disco combina diversos estilos musicais, explorando a eletrônica e se distanciando um pouco do pop mainstream. Nas letras, aborda temas como amor não tóxico, isolamento e pressão das mídias sociais. Além disso, “Hit me Hard and Soft” traz canções de festa de casamento, declarações de amor e desabafos sobre desilusões amorosas. O álbum alcançou 72,7 milhões de streams em suas primeiras 24 horas no Spotify, superando seus trabalhos anteriores “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019) e “Happier Than Ever” (2021). Este é o maior lançamento da carreira da cantora na plataforma. Todas as dez faixas estão na playlist Top 50 Global da plataforma musical. Billie Eilish iniciará uma turnê para divulgar o novo disco em setembro, passando pela América do Norte, Europa e Oceania. Não há datas confirmadas para shows no Brasil.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA