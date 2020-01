BTS lança clipe artístico com bailarinos para ‘Black Swan’; veja

Reprodução/YouTube 'Black Swan' é a faixa do próximo álbum do BTS, que chega dia 21 de fevereiro



O grupo k-pop BTS lançou o clipe de “Black Swan” nesta sexta-feira (17). A música faz parte de “Map of the Soul: 7”, novo álbum da banda que chega dia 21 de fevereiro.

O vídeo artístico para a faixa liberada hoje conta com performance da companhia de dança eslovena MN Dance Company.

A pré-venda de “Map of the Soul: 7” já começou e os números surpreendem: apenas nos primeiros dias de janeiro 3.42 milhões de cópias do novo álbum do BTS foram vendidas.

A marca superou o do álbum anterior, “Map of the Soul: Persona”, do ano passado, mas que foi um sucesso, entrando na parada da Billboard e se tornou o disco mais rentável da Coréia do Sul.

Confira o clipe ‘Black Swan’: