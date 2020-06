BLACKPINK divulga clipe poderoso para ‘How You Like That’; confira

Grupo feminino de k-pop lançou novo MV nesta sexta-feira (26)

Reprodução/YouTube O grupo k-pop recentemente colaborou com Lady Gaga em 'Sour Candy', do 'Chromatica'



As meninas do BLACKPINK lançaram um clipe poderoso para “How You Like That”, single que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (26).

A superprodução coloca as integrantes do grupo k-pop, Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, em diversos cenários luxuosos.

A música é a primeira lançada pelo BLACKPINK desde a colaboração com Lady Gaga em “Sour Candy”, faixa do álbum mais recente da americana, “Chromatica“.

O último lançamento solo delas, no entanto, foi em abril do ano passado, o o EP “Kill This Love”. Apenas o clipe da faixa-título já foi visto mais de 800 milhões de vezes no YouTube.

Assista ‘How You Like That’: