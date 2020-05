Lady Gaga se une ao BLACKPINK na inédita ‘Sour Candy’; ouça

Reprodução/Instagram Nova música foi lançada um dia antes da chegada oficial de 'Chromatica'



Lady Gaga está testando o coração dos fãs! Um dia antes da chegada oficial de “Chromatica“, a cantora divulgou o single “Sour Candy”, parceria com o grupo feminino de k-pop BLACKPINK.

Na semana passada, a Mother Monster tinha revelado o feat com Ariana Grande, a já aclamada “Rain On Me“. O novo álbum de Gaga ainda prevê um dueto com Elton John na faixa “Sine From Above”.

Prevista para abril, a coletânea foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus e chega às plataformas streaming em 29 de maio.

A dançante “Sour Candy” uniu os fãs de pop e k-pop para a contagem regressiva de “Chromatica”.

Ouça abaixo: