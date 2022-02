Bolsonaro lamenta morte de Paulinha Abelha: ‘Nosso forró sente hoje uma grande perda’

Presidente da República realizou uma publicação em sua rede social com a foto da cantora e prestou solidariedade aos familiares da artista

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha - 19/02/2022 Presidente Jair Bolsonaro prestou uma homenagem a Paulinha Abelha em sua rede social



O presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 23, para prestar solidariedade à morte de Paulinha Abelha. Na publicação, que contou com a foto da artista, o mandatário afirmou que o forró brasileiro “sente hoje uma grande perda com o passamento da cantora”. O chefe do Executivo federal chamo a sergipana de “um dos grandes nomes da lendária banda Calcinha Preta.” Por fim, o comandante do Planalto enviou votos de pesar e solidariedade aos familiares, amigos e fãs da vocalista. “Que Deus conforte o coração de todos com seu infinito amor!”, declarou o governante.

Paulinha, que encontrava-se internada no Hospital Primavera, em Aracaju, desde o dia 17 de fevereiro, morreu aos 43 anos de idade. A causa da morte, segundo o informações das redes sociais da banda, foi de um quadro de comprometimento multissistêmico. O último boletim médico divulgado a respeito afirmou que “nas últimas 24 horas, [a artista] apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos”.