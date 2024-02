Brasileira é acusada de perseguir Harry Styles na Inglaterra

Mulher enviou mais de 8.000 cartas ao cantor, algumas com propostas de casamento; ela ficará sob custódia até uma nova audiência em 19 de abril

Reprodução/Youtube/HarryStylesVEVO Durante a audiência, foi mencionado que a família não tinha conhecimento das ações da brasileira



Uma mulher brasileira, identificada como Myra Carvalho, de 35 anos, foi acusada na Inglaterra de perseguir o cantor Harry Styles. De acordo com os promotores do caso, Myra enviou mais de 8.000 cartas para o britânico em menos de um mês, algumas delas com propostas de “casamento”. Duas cartas foram entregues pessoalmente no endereço do artista. A brasileira ficará ficará sob custódia até uma nova audiência agendada para o dia 19 de abril. Documentos revelam que a mulher estava hospedada em um albergue em Earl’s Court, no oeste de Londres, desde dezembro do ano passado.

Durante a audiência, foi mencionado que a família não tinha conhecimento das ações da brasileira. Myra Carvalho participou da audiência por videochamada e atualmente está detida na prisão feminina HMP Bronzefield. Segundo o jornal britânico Daily Mail, os pais da mulher estiveram presentes no tribunal durante a sessão. Myra foi presa pelas autoridades inglesas no final de janeiro, após causar “sério alarme e angústia” ao cantor.

*Reportagem produzida com auxílio de IA