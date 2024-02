Deniziane é eliminada do ‘BBB 24’ com 52,02% dos votos

Anny, como é conhecida, é a nona participante a deixar o reality show

Reprodução/Tv Globo Deniziane Ferreira foi eliminada nesta terça-feira (20)



A sister Deniziane Ferreira foi eliminada da casa do Big Brother Brasil 2024 nesta terça-feira, 20, com 52,02% dos votos. A participante disputava o paredão com Fernanda Bande, que ficou com 47,16% dos votos, e Matteus Amaral, que teve 0,82% dos votos. Integrante do grupo “Pipoca”, Anny, como é conhecida, é fisioterapeuta e natural da cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais. Anny tem uma irmã gêmea e mais duas irmãs. Além disso, ela também tem um filho de dois anos. Antes de ser fisioterapeuta, Anny jogou vôlei profissionalmente por muito anos, mas, atualmente, é apenas um hobby.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deniziane Ferreira (@anny_ferreira10)