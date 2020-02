Brit Awards: Billie Eilish e Lewis Capaldi são destaques; veja vencedores

EFE/EPA/VICKIE FLORES Billie Eilish levou prêmio no Brit Awards 2020



O 40º Brit Awards aconteceu na noite de terça-feira (18) e consagrou os principais artistas britânicos – além de premiar uma estrela internacional. A cerimônia aconteceu na O2 Arena, em Londres, com performances de Billie Eilish, Lizzo, Harry Styles, entre outros.

Um dos principais destaques foi Lewis Capaldi, que levou dois prêmios: melhor artista revelação e o principal música do ano. Billie, que dominou o Grammy, também foi lembrada na categoria de artista de fora do Reino Unido.

Entre as performances, Eilish cantou pela primeira vez ao vivo o tema do novo 007, “No Time To Die”.

Confira a lista completa:

Melhor Artista Homem

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy – VENCEDOR

Melhor Artista Mulher

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel – VENCEDOR

Mahalia

Melhor Grupo

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals – VENCEDOR

Música do Ano

AJ Tracey – “Ladbroke Grove”

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man – “Giant”

Dave feat. Burna Boy – “Location”

Ed Sheeran & Justin Bieber – “I Don’t Care”

Lewis Capaldi – “Someone You Loved” – VENCEDOR

Mabel – “Don’t Call Me Up”

Mark Ronson feat. Miley Cyrus – “Nothing Breaks Like a Heart”

Sam Smith & Normani – “Dancing With A Stranger”

Stormzy – “Vossi Bop”

Tom Walker – “Just You and I”

Álbum do Ano

Dave – “Psychodrama” – VENCEDOR

Harry Styles – “Fine Line”

Lewis Capaldi – “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”

Michael Kiwanuka – “Kiwanuka”

Stormzy – “Heavy Is The Head”

Melhor Artista Revelação

Aitch

Dave

Lewis Capaldi – VENCEDOR

Mabel

Sam Fender

Melhor Cantora Internacional

Ariana Grande

Billie Eilish – VENCEDOR

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Melhor Cantor Internacional

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler The Creator – VENCEDOR

Estrela em Ascensão

Celest