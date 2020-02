‘No Time To Die’: Billie Eilish lança tema de novo 007; confira

Divulgação Billie Eilish é a artista mais jovem a cantar o tema de 007



Billie Eilish liberou a sua canção tema para o próximo filme do 007, “Sem Tempo Para Morrer”. Ela é a artista mais jovem a interpretar a música-tema de um longa da franquia do James Bond.

Historicamente, a canção principal é uma parte importante das produções da saga. Nos últimos anos, nomes como Sam Smith, Adele, Jack White e Alicia Keys tiveram a missão de interpretar o tema de longas anteriores.

A estrela, que dominou o Grammy deste ano e levou cinco prêmios, empresta sua voz para a faixa, que tem o clima sombrio característico do filme. Finneas, seu irmão e colaborador, também assina a letra.

Diversos nomes foram cogitados para dar voz à trilha icônica, como Ed Sheeran, que, por meio de seu empresário, disse estar “aberto” a interpretar a música. Assim como Dua Lipa, embora ela tenha negado os rumores.

Sam Smith e Adele, que já assumiram a responsabilidade com “Writing’s on the Wall” para “Spectre” (2012) e “Skyfall” para o filme homônimo de 2012 respectivamente, também foram especulados.

O longa, que marcará a última vez de Daniel Craig no papel de Bond, estreia no dia 9 de abril deste ano. Rami Malek, Lashana Lynch, Lé Seydoux e mais integram o elenco do longa.

Confira: