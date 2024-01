Britney Spears desmente rumores sobre novo álbum: ‘Nunca mais voltarei à indústria musical’

Cantora disse se dedicar à composição de músicas para outros artistas e desmentiu informações sobre seu livro

Reprodução/Instagram/@britneyspears Britney negou as informações de que seu livro, intitulado "A Mulher em Mim", teria sido lançado sem sua autorização



A cantora Britney Spears desmentiu os rumores sobre seu retorno à indústria da música e afirmou que não lançará um novo álbum. Em publicação nas redes sociais, a intérprete de “Toxic” explicou que tem se dedicado a escrever canções para outros artistas como ghostwriter, já tenso endo composto mais de 20 canções nos últimos dois anos. Contudo, ela reforçou que “nunca” voltará aos palcos. “Eu nunca voltarei para a indústria musical. Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas. Para aqueles que leram o meu livro, há muitas coisas que não sabem sobre mim. Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos. Eu sou uma escritora fantasma e, honestamente, eu gosto disso”, afirmou. Além disso, Britney negou as informações de que seu livro, intitulado “A Mulher em Mim”, teria sido lançado sem sua autorização. Ela reforçou que todas as decisões relacionadas ao livro foram tomadas com sua participação e aprovação, garantindo que sua história foi contada de acordo com sua visão e experiências.