Britney Spears cria playlist com músicas marcantes dos anos 2000; confira

Reprodução Playlist faz parte das comemorações de 20 anos do álbum 'Oops! I did it again'



As comemorações não param! Após divulgar uma faixa bônus para “Glory”, Britney Spears liberou para os fãs uma playlist especial para celebrar os 20 anos de “Oops!… I Did It Again”.

Na Apple Music, Britney reuniu as 30 músicas mais marcantes para ela nos anos 2000: de Madonna a Destiny’s Child; de Backstreet Boys passando por Kelly Clarkson e Justin Timberlake. E, claro, várias faixas da própria cantora não poderiam ficar de fora.

“Essas músicas me lembram do período do lançamento de Oops!, que foi muito especial para mim. Espero que você as ame como eu”, disse a cantora.

Confira a playlist: