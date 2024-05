Bruno Mars anuncia novos shows extras no Brasil; saiba datas

Mais Bruninho no Brasil, sim! A organizadora dos shows de Bruno Mars no país, a Live Nation, anunciou nesta sexta-feira (17), que o cantor fará novas apresentações no Brasil. Na agenda foram incluidos novas cidades, como Belo Horizonte e Curitiba. Mars já havia esgotado quatro shows em São Paulo e um no Rio. Com as novas datas, o havaiano passará cerca de um mês no país, totalizando 14 shows. Assim, o cantor fará seis apresentações na capital paulista (4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro), três na capital flumense (16, 19 e 20 de outubro), dois em Brasília (26 e 27 de outubro), dois em Curitiba (31 de outubro e 1º de novembro) e um em Belo Horizonte (2 de novembro).