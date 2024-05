Bruno Mars no Brasil: ingressos esgotam na venda geral dos shows em SP em menos de 1 hora

Cantor de ‘Grenade’ e ‘Treasure’ retorna ao país após a sua passagem histórica pelo festival The Town, em setembro de 2023

Reprodução/Instagram/@brunomars Ao todo, serão quatro apresentações, sendo duas delas, na capital paulista



Os ingressos disponibilizados em venda geral online para os dois shows do cantor Bruno Mars em São Paulo já esgotaram nesta quarta-feira (8). Os shows começam no dia 4 de outubro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos. Depois, o artista pop segue para São Paulo, onde se apresenta dias 8 e 9 de outubro, no Estádio Morumbi. E para finalizar, no dia 17 de outubro, Bruno canta em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha. Menores de 6 a 13 anos, só podem entrar nas apresentações acompanhados dos pais ou responsáveis legais. O cantor de “Grenade” e “Treasure” retorna ao Brasil após a sua passagem histórica pelo festival The Town, em setembro de 2023, para um público com 100 mil pessoas por dia.

Confira a agenda dos shows do Bruno Mars no Brasil: