Fãs de BTS doam dinheiro de ingressos ressarcidos para combate ao coronavírus

Crise do coronavírus forçou o BTS a cancelar quatro shows na Coreia do Sul

A crise do coronavírus fez o BTS cancelar quatro shows na Coreia no Sul em abril. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28), e os fãs que já haviam comprado os ingressos tiveram o dinheiro ressarcido.

Mas, após o anúncio, o ARMY, como é chamado o grupo de fãs do BTS, resolveu fazer uma boa ação com o dinheiro ressarcido e promoveu uma campanha para que a grana fosse doada a uma organização que está concentrando os esforços de combate ao coronavírus.

A inspiração veio de um dos membros do grupo, Suga, que doou 100 milhões de wons (cerca de R$ 370 mil) para a organização Hope Relief, que está capitaneando esforços para a prevenção do COVID-19 na cidade coreana de Daegu, onde o artista nasceu.

De acordo com grupos de fãs, o ARMY já doou pelo menos 19 milhões de wons (cerca de R$ 70 mil) para a Hope Relief. Foram mais de 400 doações nominais com o dinheiro dos ingressos ressarcidos.

Apesar do cancelamento dos shows na Coreia do Sul, a turnê mundial do BTS segue confirmada. A Map of the Soul Tour passa por Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, Holanda, Alemanha e Espanha entre abril e setembro.