Caetano Veloso comemora 80 anos com live e especial sobre sua carreira

O cantor Caetano Veloso comemora 80 anos de idade neste domingo, 7, e, para celebrar a data, o compositor participará de uma transmissão ao vivo em um especial sobre sua vida e carreira musical. Além de seus filhos – Moreno, Zeca e Tom -, sua irmã, Maria Bethânia, também aparecerá na produção. Chamado de ‘Caetano 80 anos’, o material será transmitido pelo canal de televisão pago Multishow e no aplicativo Globoplay, às 20h30. Em um trecho de apresentação do especial, Veloso realiza um balanço sobre sua passagem artística. “Diria que foi, para mim, ao mesmo tempo coerente e surpreendente. Desde menino eu sabia que ia ser artista, mas não músico”, revela. O compositor, que tem mais de 600 músicas registradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais (Ecad), pontua que sua comemoração de aniversário, cercado de familiares, é justamente o que lhe deixa feliz. “Estamos ensaiando em casa, mas vamos para um palco grande. Temos e não temos o direito de errar acordes, versos e notas”.