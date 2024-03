Maria Bethânia é homenageada em exposição em São Paulo

Com entrada gratuita, Ocupação Itaú Cultural lança um olhar poético sobre a cantora e realça seus laços com a literatura, destacando sua ligação com autores como Vinicius de Moraes e Clarice Lispector

Acervo Mendão Santos / Divulgação Ocupação Itaú Cultural Maria Bethânia em Santo Amaro da Purificação (BA), em 2015, foto da Ocupação Itaú Cultural



A cantora Maria Bethânia é a homenageada da 62ª Ocupação Itaú Cultural, em cartaz até 9 de junho na Avenida Paulista 149, em São Paulo. Com entrada gratuita, a exposição foca na força da palavra na vida e obra da intérprete, nascida em Santo Amaro (BA), em 1946. A mostra realça os laços da artista com a literatura e destaca sua ligação com autores como Vinicius de Moraes, Clarice Lispector, Fernando Pessoa e Mia Couto. “A palavra, para uma intérprete como eu, é fundamental. Preciso do poeta, do autor, do compositor, do letrista, o nome que se dê”, diz Maria Bethânia. “Isso porque preciso de uma leitura, preciso de uma situação, de um sentimento, de uma verdade, de um repúdio, de um elogio, uma declaração de amor. A palavra me conduz”, completa.

Dividida em dois andares, a Ocupação Maria Bethânia tem curadoria da diretora Bia Lessa e da equipe do espaço. No térreo do Itaú Cultural, os visitantes poderão conferir imagens de arquivo da cantora com os pais Dona Canô e Zezinho, os irmãos e amigos. Além de fotos de shows, viagens e registros íntimos, incluindo momentos de descanso e da cantora preparando Nossa Senhora da Purificação para a procissão em sua terra Natal. Para cada imagem, há uma frase refletida no chão.

Já no primeiro andar, dois bordados criados por Maria Bethânia recebem o público. Na sequência, os visitantes podem entrar numa instalação composta por água em uma parte da sala escura e 47 monitores, que exaltam a figura da homenageada e da palavra cantada ou falada por ela – muitas vezes ao lado de seus parceiros nas canções e poemas, como Waly Salomão, Arnaldo Antunes, Ferreira Gullar e o irmão Caetano Veloso.

*Publicado por Carolina Ferreira