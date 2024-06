Caetano Veloso posta vídeo em homenagem aos 80 anos de Chico Buarque: ‘Nunca deixei de amar’

Amigos de longa data, o cantor afirmou ter lido todos os livros de Chico e ter achado Budapeste, de 2003, ‘genial’

Montagem:Instagram/@chicobuarque/@caetanoveloso Em homenagem, Caetano celebrou: "Bem-vindo aos 80"



O cantor Caetano Veloso não deixou de homenagear o amigo Chico Buarque nesta quarta-feira (19) em que o músico celebra 80 anos. O artista publicou um vídeo no Instagram relembrando momentos em que estiveram juntos ao som de uma versão ao vivo de “Você Não Entende Nada e Cotidiano”. “Vi Chico divino desde o começo”, iniciou Caetano no texto postado na legenda. “Nunca deixei de amar. Seu lirismo, sua prosódia, seu melodismo, tudo”. Na sequência, o cantor afirmou ter lido todos os livros de Chico e ter achado Budapeste (Companhia das Letras), de 2003, “genial”. Ao final, Caetano celebrou: “Bem-vindo aos 80”. Amigos de longa data, os músicos já chegaram até a apresentar um programa na TV Globo juntos. Chico & Caetano, de 1986, reunia grandes nomes da música brasileira mensalmente às sextas-feiras. A atração ainda deu origem a um LP, Os Melhores Momentos de Chico & Caetano, que incluiu versões de Água de Março, com a dupla e Tom Jobim, e Festa Imodesta.

Veja a publicação: